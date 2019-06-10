Любитель откровенных фото. Рудковская выставила Гном Гномыча «извращенцем»

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6 лет, а уже под юбки заглядывает – такую репутацию создает своему сыну мать.

Яну Рудковскую в Сети считают не самой лучшей матерью. И на это есть причины, ведь женщина постоянно шокирует людей выходками и неправильным обращением с сыном. То сожмет руку маленького Саши что есть силы, то насильно заставляет ходить на тренировки и не дает спать, то «выдавливает» улыбку ради одобрения пользователей. На этот раз она опозорила ребенка по-новому, но еще сильнее.

Всем известно, что у Плющенко-младшего есть свой Instagram-аккаунт. Правда, 6-летний ребенок не ведет его сам, а все посты добавляет мать. Интересно, для нее в порядке вещей тот факт, что она со страницы сына ставит милые комментарии под откровенными фотографиями модели Лены Перминовой? По сути, Рудковская выставила Гном Гномыча «извращенцем», который в столь раннем возрасте уже заглядывается на взрослых «тёть».

Напомним, Саше Плющенко в январе исполнилось всего лишь 6 лет. Свою популярность мальчик приобрел сам, благодаря высоким заслугам в фигурном катании. Но больше всего слухов и скандалов провоцирует его мать, которая всеми способами хочет выставить своего сына идеальным.