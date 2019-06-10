Аршавин будет рад! Барановская может лишиться детей из-за «любви» к спиртному

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Как долго футболист будет терпеть поведение Юлии?

После разрыва с футболистом Андреем Аршавиным мать троих детей Юлия Барановская перебралась в Москву и влилась в шоу-бизнес. Женщина, для которой семья всегда была на первом месте, постаралась не упустить свой шанс и приложила максимум усилия для закрепления на телевидении. И чем успешнее становится Юлия, тем реже Артём, Яна и Арсений видят свою мать.

Еще недавно Барановская старалась все время проводить в семейном гнездышке, а теперь рискует лишиться детей из-за «любви» к спиртному. Слава вскружила голову ведущей, подарила ей успех и много ярких друзей при участии которых Юлия, видимо, и пристрастилась к алкоголю. Многодетная мамочка все чаще светит в кадре своим «довольным» лицом и тревожит невнятными речами.

Вот и вчера ведущая вновь бросила детей ради шикарного празднования дня рождения подруги на морском побережье. Видимо, сразу по прилету женщин ждало веселое застолье в честь именинницы, ведь через пару часов Юлия начала невнятно поздравлять подругу и неуклюже восхищалась закатом, а после приставала к имениннице с неоднократными поцелуями. Вскоре подруги всей компанией отправились на танцы, где будто бы захмелевшая Барановская стала звездой танцпола.

Похоже, женщина всерьез пристрастилась к алкогольным напиткам, что может для нее плохо кончиться. Аршавин будет рад такому повороту, ведь может воспользоваться возможной зависимостью Юлии. У Андрея сейчас крупные неприятности из-за долгов на 4-х детей — ему запретили покидать РФ из-за неуплаченных алиментов. Спортсмен не может выделить на содержание своей младшей дочки 330 тыс. рублей в месяц, что свидетельствует о крупных финансовых проблемах.

Не исключено, что выбраться из долговой ямы он попробует с помощью опеки — футболист может отсудить у якобы «спивающейся» Барановской троих детей, и тем самым защитит их от плохого влияния матери, а себя от алиментов. Андрей уже проявил себя заботливым отцом и по информации СМИ даже нашел малышам новую маму, а его сыновья не прочь пойти по стопам отца, что может перевесить чашу весов в его пользу и склонить суд на свою сторону в борьбе за опеку с Юлией.