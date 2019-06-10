«Синдром» Жанны Фриске. Орлова пошла по стопам умершей подруги

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Бывшая «блестящая» не боится повторить горький опыт своей усопшей коллеги.

На сегодняшний день певица Ольга Орлова закончила свою музыкальную карьеру, однако медийной персоной быть не перестала. Она продолжает «светиться» на телевизионных экранах, работая ведущей главного реалити-шоу страны «Дом-2». Неудивительно, что любые ее перемены во внешности тут же становятся предметом активного обсуждения. Накануне Орлову обвинили в новых пластических операциях, которые она якобы утаила от поклонников. Судя по тому, что делает с собой бывшая «блестящая», она решила пойти по стопам умершей подруги.

Еще при жизни Фриске постоянно обвиняли в «любви» к пластическим хирургам. Покойная артистка то убирала морщины с лица, удаляя грыжи на веках, то изменяла форму скул, дабы сделать их более выразительными и аристократичными. По сути, в этом же обвинили и Орлову. Если сравнивать со старыми фото, сейчас ее красота выглядит весьма искусственно. Неужели Ольга подцепила своеобразный «синдром» Жанны Фриске? Интересно, понимает ли это сама Орлова, не боясь повторить горький опыт подруги с неудачными операциями.

Остается лишь догадываться, что дальше будет делать с собой Орлова. В свое время Фриске также приписывали операцию по увеличению бюста. Вполне вероятно, что и это Орлова захочет повторить за экс-коллегой. Проблема лишь в том, что такая связь с Жанной выглядит довольно жутко, учитывая трагический конец всенародной любимицы Фриске. Конечно, Жанна скончалась не из-за операций и процедур красоты, но ее здоровье могло серьезно пошатнуться из-за всех этих манипуляций. Зачем же Орлова пошла по стопам умершей подруги? Ведущая и певица может попросту хотеть найти мужчину всей своей жизни, ведь красота ей в этом поможет. Но возможно и то, что Орлова жаждет славы и хочет стать известнее, а новая внешность будет удачным толчком для всего этого.