Накатал «кляузу» в МВД. Киркоров начал «войну» с французским композитором

Сегодня, 16:00

Кто «короля» обидеть посмеет – точно не уцелеет.

Пару лет назад Филипп Киркоров, сам того не желая, «вляпался» в неприятную историю. Французский композитор Дидье Маруани обвинил российского певца в воровстве его песни. Спустя некоторое время дело «прикрыли», ведь не нашли достаточных оснований для обвинений Фила. А Дидье, наоборот, пострадал. Его задержали по подозрению в шантаже и вымогательстве от Киркорова 1 млн. долларов. Решительные меры со стороны властей не остановили композитора, и он дальше принялся выступать с публичными обвинениями в плагиате. Снимки документов были опубликованы на странице издания Super.

Видимо, Киркоров устал терпеть пустые оскорбления в свой адрес и начал «войну» с французским композитором. Он написал исковое заявление в главное следственное управление МВД РФ. Певец настоятельно просит, чтобы виновные в принижении его деловой репутации были наказаны.

Кроме того, Киркоров накатал «кляузу» в МВД не только на композитора. В официальном заявлении также упоминаются средства массовой информации Газета.ру и «Пятый канал». Согласно утверждению, они также распространяли факты, негативно отражающиеся на репутации исполнителя.