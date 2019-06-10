Спектакль окончен. Гагарина публично «спалила» проблемы с мужем

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Идиллия рушится — певица и ее супруг открыто говорят о желании отдыхать по отдельности.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков — одна из самых гармоничных пар российского шоу-бизнеса. Супруги счастливы в браке уже пять лет. За это время исполнительница и фотограф ни разу не дали повода для сплетен на тему каких-либо проблем в отношениях. Фанаты уверены, Полине очень повезло с мужем — нежная и хрупкая певица находится в надежных и крепких руках.

Однако, вероятно, в отношениях Гагариной и Исхакова не все так гладко, как кажется на первый взгляд. Об этом говорит недавнее интервью, в котором исполнительница публично «спалила» проблемы с мужем. На вопрос журналиста о том, нужно ли отдыхать супругам порознь, Дмитрий и Полина, на удивление, ответили по-разному, причем одновременно. «Нужно», — без сомнений заявил Исхаков, тогда как Гагарина дала отрицательный ответ. Судя по выражению лица артистки, она была сильно удивлена ответом мужа.

Смутившись, Полина тут же начала оправдываться, переводя ответ супруга в шутку. «Но мы еще никогда так не отдыхали», «Это ты меня не отпускаешь», — отметила Гагарина, при этом было заметно, что певица разволновалась, из-за чего предложения получались вовсе не связными. Судя по всему, спектакль окончен, как пела сама Гагарина в своей известной песне. Вероятно, Исхаков не просто так заявил, что не против отдыха отдельно от жены. Не исключено, что семейная идиллия рухнула, а супруги охладели друг к другу.