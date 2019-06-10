Дима добился своего? Рудковская могла найти «новую» замену Плющенко

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Экс-фигурист не смог проигнорировать совместное фото жены с Биланом.

Популярный российский певец Дмитрий Билан выложил на своей странице в Instagram фото, на котором он сидит в обнимку со своим продюсером Яной Рудковской. Артист отметил, что супруга Плющенко играет особую роль в жизни певца и выразил благодарность Рудковской за честные и прозрачные отношения.

Фотография не вызвала бы такой интерес у общественности, если бы не недавнее признание Яны в симпатии к своему подопечному. По ее словам, если бы не Плющенко, то она была бы с Димой, поскольку артист обладает талантом, красивой внешностью и, что самое важное, хорошо зарабатывает. Кроме того, Рудковская признавалась в том, что ранее между ними был настоящий роман, и деловые отношения переросли в полноценную симпатию влюбленной пары.

Муж звездного продюсера Евгений Плющенко незамедлительно отреагировал лайком в числе первых на пост Билана. Экс-фигурист закончил спортивную карьеру еще в 2017 году и на сегодняшний день зарабатывает лишь за счет тренерской деятельности, в которой не добился больших высот. После десяти лет брака Плющенко мог всерьез задуматься о намерениях привыкшей к роскоши жены найти ему «новую» замену.