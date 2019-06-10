Цирк начинается! Бузова и Батрутдинов объявили кастинг на роль жениха и невесты для себя

Сегодня, 15:00

Певица, похоже, ждет лишь обеспеченных мужчин, не пуская на шоу кандидатов моложе 25 лет.

Говорить о новом романтическом шоу с участием Ольги Бузовой начали еще несколько месяцев назад. Тогда же стало известно, что передача не будет повторять прежнюю с названием «Замуж за Бузову», ведь теперь в нее введут новую сюжетную линию. Так, найти любовь всей жизни решил резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов.

Накануне главные участники нового реалити-шоу объявили кастинг на роль жениха и невесты для себя. Пост с приглашением участвовать появился на официальном профиле певицы в Instagram. «Люби так, как будто тебя никогда не предавали, и живи так, как будто земля — это рай», - написала она под видео. Заявки на участие будут приниматься до 4 июля, а это значит, что съемки, скорее всего, начнутся в том же месяце.

По-видимому, передача выйдет на экраны уже в августе или сентябре. Как говорится, цирк начинается! Скорее всего, на кастинг придет много желающих, ведь все знают, какая популярность может обрушиться на человека после участия. Впрочем, еще больше внимания обратят на себя Бузова и Батрутдинов. Вполне возможно, что именно это - настоящая цель ведущей «Дома-2», ведь после провала с прошлым проектом она могла окончательно разувериться в мужчинах.