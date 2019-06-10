«Эти понты, заслуга Гордона» – Россияне унизили Барановскую за профнепригодность

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В погоне за самолюбованием телеведущая показала себя не в лучшем свете.

Многие интернет-пользователи обратили внимание, что с недавних пор телеведущая Юлия Барановская выглядит очень грустной, а в эфирах «Мужское/Женское» проявляет злобу, агрессию и оскорбления по отношению к участникам шоу. Такое поведение Барановской негативно сказывается не только на рейтингах телешоу, но и на популярности самой телеведущей. В комментариях под публикациями Юлии в Instagram подписчики высказывают свое мнение относительно внезапно изменившегося поведения артистки. Они убеждены, что успех и независимость вскружили ей голову, поэтому она и потеряла контроль над своими эмоциями. По мнению поклонников, своим успехом в качестве телеведущей шоу на Первом канале Юлия обязана своему со-ведущему Александру Гордону, который своим профессионализмом и знаниями пытается тянуть телеведущую вперед. Однако, поклонники проекта не видят в Барановской таланта и не довольны ей в качестве ведущей. «У Барановской никакого образования нет, а прилипла к Александру. За ее грубость за неумение общаться с людьми держится только благодаря Гордону», «Все эти понты - заслуга только Гордона», - унизили россияне Барановскую за профнепригодность.

Юлии помогли добиться успехов в. карьере влиятельные знакомые, которые в тяжелый момент оказались рядом. Однако, если ведущая продолжит грубо высказываться в адрес героев проекта, не всегда корректно выражаясь и прикрываясь «профессионализмом», то даже самые властные приятели не помогут удержаться ей в шоу-бизнесе.