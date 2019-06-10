«Лжеболгарин» Бедросович: Киркоров оказался никому не интересен в родной Болгарии

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Судя по сторис певца, настоящим статусом звезды он обладает только в России.

Филипп Киркоров, по устоявшейся традиции, отправился на ежегодные гастроли в Болгарию. Естественно, не обошлось без массы историй для Instagram, которые Филипп Бедросович снимает, гуляя по улицам родной страны. Несмотря на его рассказы о том, насколько он там популярен, подтвердить это певцу не удалось. Судя по роликам, никто не узнает Киркорова, даже когда тот стоит рядом с афишами своего выступлениям.

Увиденное в результате наталкивает на мысли о том, что Киркоров, вероятно, еще тот «лжеболгарин», если в родной стране он никому не интересен. Безусловно, на его концерты приходят люди, но что-то подсказывает, что большая часть аудитории – это русские туристы и мигранты. Такое и немудрено, ведь Киркоров отправился в Болгарию как раз в курортный сезон, четко подгадав момент.

По всей видимости, настоящей популярностью он обладает только в России, где может позволить себя собрать «Олимпийский», каждый год получать самые престижные музыкальные награды, жить в замке и, в целом, чувствовать себя «в шоколаде». В других странах он собирает залы по размеру не больше тех, что были в начале его карьеры. Акцентировать внимание Киркорову следует именно на карьере в России, ведь только тут его считают королем поп-сцены, а все «младшие» коллеги воспринимают, как наставника и кумира.