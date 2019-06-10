Храбер трус за печью. Шаляпин не рискнул помешать драке Цымбалюк-Романовской с Мазур

Сегодня, 16:30

За острый язык возлюбленного пришлось отвечать бывшей жене Армена Джигарханяна.

Размолвка двухлетней давности между Виталиной Цымбалюк-Романовской и её бывшей подругой Элиной Мазур вспыхнула с новой силой в студии передачи на канале НТВ после неосторожных слов Прохора Шаляпина. Певец в резких выражениях отозвался о личности Мазур, которая в то время находилась за кулисами программы. Нервы экс-представительницы бывшей возлюбленной именитого актёра не выдержали. Эвелина выскочила из соседней комнаты и начала избивать бывшую подругу, нанося ей удары по лицу. Прохор, опешивший от такого развития событий, отсиживался в сторонке, как трус за печью, пока до него не дошло, что нужно разнять конфликтующие стороны.

В этой ситуации удивляет отнюдь не откровенно хулиганская выходка Мазур, которая после ссоры с Цымбалюк-Романовской даже проходила стационарный курс лечения после нервных срывов. Поведение самого Прохора Шаляпина вызывает недоумение. По сути, певец пошёл на обострение конфликта между двумя женщинами, позволив себе за спиной одной из них отпускать язвительные шуточки. Ведь он наверняка знал последствия размолвки между двумя бывшими подругами вокруг развода с Джигарханяном, которая завершилась возбуждением уголовного дела за клевету в отношении Мазур.

Тем не менее, Шаляпин повёл себя далеко не по-мужски, опустившись до закулисных сплетен. И когда тем самым довёл Мазур до нового срыва, даже не потрудился вовремя предотвратить физическое насилие, не рискнув помешать драке. Не исключено, что подобный «выход в свет» может быть последним совместным «дефиле» для звёздной пары. А для Мазур этот инцидент вполне может завершиться очередным криминальным скандалом.