«Фигура идеальная. Но манеры фу!» - Фанатов «взбесил» смелый наряд Бледанс

Сегодня, 10:00

Рекламируя сладкий напиток, Эвелина надела боди, но «забыла» о юбке.

Похоже, что Эвелина Бледанс решила порадовать своих фанатов новым фото на своей странице в Instagram. И хотя снимок явно носил коммерческий характер, он вызвал настоящий фурор в комментариях. Ведь на нем актриса предстала в достаточно смелом наряде — бежевое боди на голое тело. Рекламируемая бутылка со сладким напитком, по мнению фанатов, сразу ушла на второй план.

Многие подписчики восхитились внешним видом актрисы. И, что самое главное, ее, не по возрасту, «шикарной» фигурой. Другие, наоборот, посчитали излишнюю откровенность фото «перебором».

«Ну, так уж не надо...», «Когда забыла одеть юбку», «Фигура идеальная. Но манеры фууу..», «Зачем это вы? чтоб тёток позлить?», «Что хочет показать?», - фолловеров буквально «взбесил» смелый наряд Бледанс.

С чего вдруг актрисе пришло в голову подобным образом «украсить» свой рекламный пост до сих пор не понятно. Возможно, рекламодатели обещали Эвелине щедрый гонорар, или она сама захотела продемонстрировать публике свою фигуру. Но так или иначе, Бледанс, похоже, на конструктивную критику не рассчитывала.