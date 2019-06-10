Больше не скромница: Барановская «включила кокетку» рядом с заморским любовником

Сегодня, 19:00

Юлия, похоже, неслучайно улетела на отдых без детей.

Ведущая Первого канала Юлия Барановская наслаждается отпуском на греческом острове Миконос. Примечательно, что телеведущая отправилась на отдых одна, оставив детей дома. Судя по видео в stories, Барановская находится на острове вместе с подругой, однако этот факт не исключает вероятности того, что Юлия могла закрутить курортный роман на отдыхе.

Вполне вероятно, незамужняя ведущая программы «Мужское / Женское» нашла себе на острове временного ухажера. На это может указывать поведение Барановской, которая, судя по недавнему видео, «включила кокетку». Сегодня в аккаунте Юлии появился ролик, где телеведущая в коротком платье и на каблуках разгуливает по набережной. Стоит отметить, что телезвезда выглядит довольно эффектно и даже не очень скромно. Из-за сильного ветра легкий наряд Юлии едва не оголяет ее «пятую точку», при этом ведущая как будто намеренно позирует на морских камнях так, словно хочет показать, что она больше не скромница.

Не исключено, что Барановская вела себя откровенно и раскованно, так как рядом находился курортный ухажер. Возможно, именно с заморским любовником Юлия и прогуливалась ночью, поэтому подобрала соответствующий наряд и даже накрасилась. Хотя обычно на отдыхе Юлия, похоже, предпочитает ходить без макияжа и носить удобные скромные наряды. Вспомнить хотя бы ее прошлогодний отпуск с детьми – тогда Юлия носила бесформенные «бабушкины» платья, косынки, а на ее лице макияж вообще не появлялся, из-за чего многие фанаты попросту смеялись над безликой ведущей.