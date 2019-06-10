«Нулёвочка» отпугнет Тарасова? Костенко повторит судьбу Бузовой из-за «нищего» декольте

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Модель вынуждена задуматься об имплантах после кормления дочки.

Формы модели Анастасии Костенко переживают не лучшие времена, об стало известно благодаря снимку на страничке девушки в Instagram. «Нищее» декольте Анастасии – это результат кормления дочки, которую она родила своему мужу Дмитрию Тарасову.

Общественностью небезосновательно считается, что брак молодых людей находится под угрозой из-за нулевых размеров Костенко. Дело в том, Тарасов известен своей любвеобильностью и за свои 32 года уже трижды был женат. Свою предыдущую возлюбленную Ольгу Бузову полузащитник «Локомотива» бросил, как считается, как раз из-за «нулевочки» певицы. Сама Ольга не раз признавалась в откровенно небольших объемах, но подчеркивала, что не станет ничего менять. Видимо, Тарасов, потерявший надежду склонить супругу к операции по увеличению декольте, решил попытать счастье с Костенко.

Есть основания полагать, что Анастасия повторит судьбу Бузовой и отпугнет мужа появившимися после родов изменениями. Кром того, сама Бузова, похоже, переосмыслила свои решения в прошлом и настроена вернуть экс-возлюбленного к себе. Певица, склонная выражать мысли в своих песнях, уже неоднократно намекала на готовность к возвращению Тарасова.