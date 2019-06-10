«Смотрите новый фильм «Челюсти» - В сети высмеяли новое фото дочери Маликова

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Из-за пугающего смеха «тощую» Стешу сравнили с акулой-убийцей.

Хотя дочь Дмитрия и Елены Маликовых Стефания, похоже, пока не определилась, кем хочет стать в этой жизни, слава к ней пришла еще в детстве. Большая часть поклонников девушки - фанаты ее знаменитого отца. Они регулярно заходят в Instagram, чтобы обсудить новые фото на ее странице. В этот же раз Стеша наблюдала от них насмешки из-за последней публикации.

Так, она разместила в профиле новое фото с отдыха, на котором запечатлена в желтом купальнике, поверх которого накинут полупрозрачный халат. Однако по какой-то причине пользователи сети стали обращать внимание не на ее безупречную фигуру, а на выражение лица.

На фото дочь Маликова не просто улыбалась - она смеялась во все 32 зуба, задрав голову немного вверх. Наверное, из-за того, что это больше походило на безумный смех, чем на милую улыбку «инстаграмщицы», фото высмеяли фанаты. «Не совсем удачное фото!!! Так и хочется сказать, смотрите новый фильм «Челюсти», - написал один из поклонников и нашел единомышленника, - «Прямо акула-убийца».

Тем не менее, на подобные замечания Стефания не отвечала, поддержав только комплименты в свой адрес по типу: «Лучезарная» и «Красотка».