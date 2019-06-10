Проблемная Шурыгина, или как «жертва насилия» продолжает людям портить жизнь

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«Наплевала» на всех – похоже, девушка впуталась в очередной инцидент.

После известной всем программы «Пусть говорят» у Андрея Малахова никому не известная девушка Диана Шурыгина быстро стала одновременно и любимицей многих, и предметом насмешек. Обвинив в изнасиловании Сергея Семенова, с которым вместе провела ночь на вечеринке, она все-таки добилась тюремного заключения, пусть даже и на год. После этого ее жизнь резко поменялась. Скандальная звезда продолжает появляться на ТВ в качестве героини различных программ, активно занимается деятельностью блогера и не собирается останавливаться на достигнутом.

Похоже, проблемы – это «диагноз» Шурыгиной, ведь недавно она рассказала поклонникам, как «вляпалась» в очередную неприятную историю. По ее словам, она вместе с друзьями отправилась на пикник, но посреди дороги их машина начала дымиться, преградив движение другим автомобилистам. Мало того, что поломка транспорта, скорее всего, произошла по халатности компании, так и внесла беспорядок в жизни многих участников дорожного движения.

Кроме того, машина требовала срочного ремонта. Как заявила Диана, они оставили единственного парня в их компании разбираться с проблемами во дворе какого-то дома, а сами вызвали такси и продолжили отдых как ни в чем не бывало. Неужели ей и ее подружкам было трудно помочь своему товарищу, а не нагло оставлять его в беде? Но нет, лучше поставить свои интересы выше других и показать свое безразличие к окружающим.

Похоже, «жертва насилия» Шурыгина продолжает людям портить жизнь, и на этот раз в качестве «виновного» оказался ее знакомый. Судя по взрывному характеру девушки, она вполне могла закатить скандал, лишь бы не разбираться во внезапно нагрянувших проблемах. Мало кто удивится, если Диана снова станет героиней шоу Малахова, только придумает новую историю для своего пиара.