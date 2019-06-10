Подбросят наркотики? Гарик Харламов рискует лишиться свободы за шутки о власти

Сегодня, 11:10

Гарик Харламов вновь перешел границы дозволенного и разрешил себе пошутить о чиновниках, взятках и главе государства.

Известный российский юморист и резидент Comedy club Гарик Харламов вновь выделился на фоне остальных юмористов. На этот раз предметом его шуток стала власть и тема об оскорблении власти. Видео с нецензурной бранью он опубликовал на своей странице в соцсети.

«Закон депутаты решили принять. О том, что нам власти нельзя осуждать. Поднялась шумиха, недоволен народ. Опять ущемление наших свобод. А я вот не буду власть оскорблять. Они — молодцы! ****, ***, **** [нецензурные выражения]», - поет юморист, исполняя чечетку одновременно.

Стоит отметить, что поступок Гарика был слишком смелым и уже один раз депутаты Государственной Думы РФ «погрозили пальцем» продюсерам шоу Comedy club о закрытии. Но тогда беглый депутат Митрофанов заверил резидентов, что пока он при власти, его не закроют. Сейчас в отношении Алексея Митрофанова ведется уголовное дело по статье мошенничество. Он находится в международном розыске. По предварительным данным следственных органов он проживает в Хорватии. Похоже, бывший депутат Госдумы не сможет помочь своему товарищу – Гарику.

Если сравнивать ситуацию с журналистом «Медузы» Иваном Голуновым, которому явно подбросили наркотики, избили и уже избрали меру пресечения. Существует версия, что именно после расследования о государственной власти, деньгах и незаконных сделках, и выражении ее в своих публикациях – Иван и попал под следствие. Вполне возможно, что и Гарику тоже могут подбросить наркотики и начать уголовное преследование, ведь Харламов не в первый раз шутит о мэре Москвы, Дональде Трампе, Владимире Путине и других лицах государственной власти. Вот так Гарик рискует лишиться свободы за шутки о власти. Ведь в своей песне он призывает народ побольше шутить и насмехаться над властью, тем самым умоляя ее авторитет и доверие. И, действительно, к чиновникам и системе можно относиться по-разному и у каждого гражданина своя точка зрения на этот счет. Вот только когда пропаганда идет с телевещания и «вливает в мозг» миллионов телезрителей недоверие – это становится опасным и может вызвать массовое волнение среди народа. Известная личность, которая с экрана телевизора говорит нецензурную брань в контексте власти, должна понимать, какие последствия существуют.

В данном случае – это Уголовный Кодекс РФ для шутника и возможные массовые «вбросы» против власти. Стоит отметить, что после того, как Гарик опубликовал видео о власти – его коллега Семен Слепаков подхватил волну и написал в своей соцсети о том, что любит Путина, но совершенно не разбирается в людях. Затем Семен попросил государство не безобразничать и освободить журналиста Голунова. Вероятно, дурной пример заразителен, и юмористы восстали против социальной несправедливости. Но на чьей стороне закон? Даже если юморист приверженец какой-либо концептуальной точки зрения, скорее всего, ему следует более сдержано выражать свои мысли в адрес государственной власти, чтобы не попасть за решетку.