Альфонс Кадони может уйти из «Дом-2» - новая пассия в состоянии обеспечивать ведущего

Новая девушка Влада Кадони - это бизнесвумен Марина Горбылева. Как выяснилось, она зарабатывает достаточно, чтобы покрывать все прихоти «чёрного мага».
Как выяснили журналисты издания Vladtime, ведущий «Дом-2» тщательно скрывал свою новую возлюбленную: он выложил с ней лишь одно фото, даже не указав имени.
Однако, хитрые акулы пера докопались до истины – новую пассию Кадони зовут Марина Горбылева, и она успешный предприниматель. Ей принадлежит ООО «Глобал Тара», занимающаяся пластиковой упаковкой.
Судя по годовой выручке её бизнеса, 29 млн рублей, она зарабатывает достаточно, чтобы обеспечивать предприимчивого ведущего.
Возможно, с такой девушкой Кадони решит уйти из «Дом-2» – ведь ему просто больше не нужно будет работать. Конечно, перед этим ему придётся на ней жениться, но, судя по возрасту Марины, Владу будет не сложно это сделать.