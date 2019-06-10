Альфонс Кадони может уйти из «Дом-2» - новая пассия в состоянии обеспечивать ведущего

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Новая девушка Влада Кадони - это бизнесвумен Марина Горбылева. Как выяснилось, она зарабатывает достаточно, чтобы покрывать все прихоти «чёрного мага».

Как выяснили журналисты издания Vladtime, ведущий «Дом-2» тщательно скрывал свою новую возлюбленную: он выложил с ней лишь одно фото, даже не указав имени.

Однако, хитрые акулы пера докопались до истины – новую пассию Кадони зовут Марина Горбылева, и она успешный предприниматель. Ей принадлежит ООО «Глобал Тара», занимающаяся пластиковой упаковкой.

Судя по годовой выручке её бизнеса, 29 млн рублей, она зарабатывает достаточно, чтобы обеспечивать предприимчивого ведущего.

Возможно, с такой девушкой Кадони решит уйти из «Дом-2» – ведь ему просто больше не нужно будет работать. Конечно, перед этим ему придётся на ней жениться, но, судя по возрасту Марины, Владу будет не сложно это сделать.