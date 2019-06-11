Новая «Наша Russia» будет «не айс»? Ссора Мартиросяна и Слепакова может лишить шоу сценариста

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Из-за модели Яны Кошкиной, которая рассорила двух лучших друзей, новый сезон «Наша Russia» может остаться без главного сценариста – Гарика Мартиросяна.

На возрождение самого известного скетч-шоу в России, «Наша Russia», намекнул в своём Instagram Семён Слепаков. Он попросил подписчиков накинуть ему идей, «героев нашего времени», способных стать персонажами сериала.

Правда, судя по последним событиям, новый сезон шоу будет куда слабее остальных – ведь в его создании, по всей видимости, не будет участвовать один из главных сценаристов новых сезонов, Гарик Мартиросян.

Комик может отказаться от написания сценариев из-за вражды с создателем шоу, Семёном Слепаковым. Причина ссоры банальна – женщина.

Два мастодонта российской комедии не поделили модель Яну Кошкину, с которой вероятно закрутил роман Гарик Мартиросян. Об отношениях женатого продюсера сообщили ряд СМИ.

В Кошкину, как предполагается, влюбился и Семён Слепаков. А так как они с Гариком - два основных продюсера Comedy Club Production, их соперничество может серьёзно сказаться на качестве производимого контента – он будет «не айс».