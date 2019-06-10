Опустила ниже плинтуса. Собчак посчитала зашкварным появиться на красной дорожке с Богомоловым

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Ксения держалась за руку более выигрышного мужчины.

Российский политик, телеведущая, журналистка и просто Ксения Собчак, как всегда удивила всех своим неординарным поведением и выбором.

Среди фанатов до сих пор идут переговоры по поводу недавнего развода Ксении.

Однако, оценивая поведение Собчак, можно сказать, что она совершенно не расстроена по этому поводу, а наоборот! Ведь, она не осталась одна, а просто променяла одного мужчину на другого. Но вот в чем странность. Ее нового возлюбленного публика не приняла, как в мире шоу бизнеса, так и в светском обществе. Российский театральный режиссер, Константин Богомолов «не зашел», как говорится.

Видимо, в последнее время Ксюша стала обращать внимание на мнение людей. И чтобы не загубить репутацию, она посчитала зашкварным появиться на красной дорожке с Богомоловым. Да, возможно она опустила ниже плинтуса Костю, но опираться на сильную руку красавчика с голливудской улыбкой куда приятнее.

Спутником Собчак на 30-ом «Кинотавре», который проходит в Сочи с 6 по 16 июня стал Игорь Верник. Народный артист, актер и продюсер, в очередной раз покорил всех своей голливудской улыбкой.

Очевидно, что Собчак в этом поступке преследует свои цели. Скорее всего, в отношениях с Богомоловым что-то пошло не так и она решила таким образом поставить его на место.