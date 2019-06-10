Почему не с Женечкой? Киркоров интересует Рудковскую больше мужа

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Пользователи отметили, что Яна может стать хорошей мамой для детей короля российской эстрады.

Яна Рудковская выложила на своей странице в Instagram совместную фотографию с Киркоровым и его сыном Мартином, сделанную на вручении премии Муз-ТВ.

«С двумя очень симпатичными, интеллигентными и талантливыми брюнетами Киркоровыми», – прокомментировала фото продюсер.

Фанаты тут же засыпали новоиспеченную парочку комплиментами. Пользователям показалось, что звезды как никто другой подходят друг другу.

«Очень гармонично смотрится Яна с Филиппом». «Кажется, что это семейная фотография, как полная семья, папа, мама и ребенок, похожи между собой». «Рядом с Филиппом Киркоровым вы просто расцвели! Красавица!», – отметили поклонники.

Кто-то вовсе намекнул, что Рудковской стоит подарить Мартину счастливое детство, так как ребенку «грустно без мамки», а Яна вполне могла бы ей стать.

Часть пользователей высказали свое недоумение по поводу поведения продюсера на светских вечеринках. Складывается впечатление, что Киркоров интересует Яну больше мужа.

«Женечка не заревнует, очень уж душевно сидите...», «А вместе с мужем сфоткаться слабо? Постоянно Рудковская с чужими мужчинами на фото!».

Вот только складывается впечатление, что Женечке безразлично, с кем зажимается мать ее ребенка. Вероятно, он просто не в силах понять очевидные вещи. Более того, Плющенко позитивно реагирует на «общительность» Рудковской. Не так давно, он оценил совместный, очень «дружеский» кадр Яны и Димы Билана на музыкальной премии «МУЗ-ТВ», а совсем недавно она признавалась, что у нее был интим с Биланом.