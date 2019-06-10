«10 минут вместе в туалете и за коленки щупал». Как Прохор Шаляпин проводит время в компании бывшей?

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Виталина ни сном, ни духом, а Шаляпин, похоже решил вернуться к бывшей супруге Анне Калашниковой, об этом сообщает Instagram-группа Gavrilovnak1.

Молодой певец Прохор Шаляпин опять отличился в отношении со своими женщинами. На этот раз инсайдеры сообщают, что Прохор весело проводил время в компании своей бывшей супруги Анны Калашниковой. Если верить информации, то пара отдыхала в ресторане Insight на Красногвардейском проспекте.

«Наш красавчик Прохор Шляпин-Шаляпин вчера с Аленой (на самом деле она Анна) Калашниковой в ресторане у нас сидел. Я работаю уже 2 года здесь, но его выдела первый раз. Красивый и она тоже вся нафуфыренная моделька прям. Ресторан называется инсайт, на проспекте Красногвардейском. Он ее прям в наглую обжимал, а она смеялась постоянно. Заказали они ягнят с трюфелем, пару салатов и пирожные шу, пили вино. Он был очень галантным, за коленки щупал. Потом они вместе в туалет пошли. Не было их минут 10. Прошу анонимно, вдруг нажалуется, а работу терять не хочу. Просто Виталинку жалко, она ему поверила, а он к бывшей вернулся», - сообщил инсайдер в соцсети.

Вот так получается Прохор Шаляпин проводит время в компании бывшей? Очень насторожило несколько моментов в изложении анонима: Что они делали 10 минут вдвоем в туалете? И почему Прохор не побоялся, что об этом узнает Виталина? Как выяснилось позднее, в это время сама Виталина Цымбалюк-Романовская проводила время со своими подругами, о чем и поведала в Instagram. И в это же время, Прохор Шаляпин, похоже «окучивал» свою бывшую возлюбленную, с которой у него остались незаконченными отношения в прошлом.

Несмотря на то, что он скандально с ней развелся, вероятно все-таки решил, что Анна привлекает его больше, чем пианистка. И, действительно, Анна эффектная модель с пышным бюстом и отменным вкусом стиля.

«Виталина на фоне Калашниковой смотрится, если честно не айс, старомодная одежда и мордочка обезьянки», - пишут хэйтеры.

Стоит отметить, что буквально неделю назад сам Прохор проанонсировал новую песню свой бывшей супруги. Композиция называется «Раздевается только по любви». Вероятно, он же и помог ей со спонсированием клипа, который срежиссировали Гоша Куценко и Алексей Воробьев.

«Больше всего бесит, что Шаляпин на всю страну говорит о больших чувствах к Виталине и желании иметь с ней детей, а сам со всеми подряд. И в туалете, и в баре», - пишут поклонники Цымбалюк-Романовской.

Готова ли быть Виталина третьей в отношениях с Прохором и Анной – покажет время.