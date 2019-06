«10 минут вместе в туалете и за коленки щупал». Как Прохор Шаляпин проводит время в компании бывшей?

View this post on Instagram

Анна Калашникова @annakalash «раздевается только по любви» во всяком случае , об этом её новый сингл мегахит «По любви» , который претендует на место в ваших любимых плейлистах. Включайте настроение этого лета! Красивая, лёгкая и позитивная песня о высоких чувствах с долей иронии и юмора😊😊 Пишите, как вам? Сингл доступен на всех музыкальных площадках👉🏻 слушайте и скачивайте!💃🏻💃🏻 #аннакалашникова #премьера #полюбви #новыйхит #новинкимузыки #калашникова #премьера2019