Конкуренция до сих пор есть! Джанабаеву задевают комментарии о бывшей жене Меладзе

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Альбина резко отвечает своим подписчикам в Instagram.

Несколько дней назад, вышла в эфир передача «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». Гостьей на эот раз стала Ирина Меладзе - бывшая жена Валерия Меладзе. Она рассказала об отношениях с Валерием, как долго он за ней ухаживал и прощал ее, когда она встречалась с другими мужчинами.

Меладзе был мягкий, гибкий, добрый, а Ирина искала того самого мужчину, который может ударить «кулаком по столу». После того, как она встретила Валерия, осознала, что не знает, как быть с его характером. Ведь ей нужен будущий отец для ее детей. Ирина призналась, что сначала она не любила музыканта, но пообещала ему, что она обязательно полюбит его. Все пошло по накатанной: молодые сыграли свадьбу, Ирина забеременела, ребенок умер спустя десять дней после родов. Ирина рассказывает эту историю со слезами на глазах. И когда Ирина «силой всего сердца приклеилась» и полюбила своего бывшего мужа, их брак «вошел в стену». Во время ссоры с Ириной у Валерия вылетело, что у него есть другая женщина. Сейчас Ирина, считает, что разлом произошел из-за славы, денег и искушения. Меладзе позвонила знакомой и она по телефону рассказала ей, кто эта разлучница, ею оказалась Альбина Джанабаева, которая пела на подпевке.

Ирина нашла номер Альбины и захотела встретиться с ней и поговорить, но Джанобаева отказала ей. Когда Альбина родила, Ирина ее поздравила с рождением ребенка, так как не знала, что ребенок от ее Валеры. Ирина сказала такую фразу: «Я никогда не чувствовала в ней соперницу, как и до сегодняшнего момента».

Когда бывшая жена Валерия рассказывает историю своей жизни, чувствуется ее стержень, уверенность, доброта. Конкуренция есть до сих пор, поскольку Альбину задевают комментарии о экс-супруге Меладзе.

«Первая жена, очень умная и самодостаточная, мне очень понравилась», - пишет подписчик Альбине.

«Женитесь!», - отвечает резко Джанабаева. Уже можно и погрубить, ведь прошло много лет. Это раньше певица боялась слова лишнего сказать, а «таскаться» с чужим мужем последнее дело. Инсайдеры считают, что главную роль сыграли деньги и слава Валерия и именно поэтому Альбина «влюбилась» в певца.