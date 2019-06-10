Запугала Даши! Елена Голунова загнала наставника «Школы Экстрасенсов» в туалет

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Финал программы ТНТ можно было перепутать с цирковым представлением.

Вчера вышел финальный выпуск «Школы Экстрасенов» на ТНТ. Который запомнится многим, за всю историю проекта такого цирка не было. До финала дошли участники: Игорь Кусков, Диана Гончаренко, Ирина Игнатенко, Вилма Генрих. Появление наставников крайне удивило зрителей. Даши появился с зашитым ртом, так и не объяснив участникам причину данного деяния. К замку съезжались гости, бывшие участники битвы и выбывшие однокашники. Первыми прибыли Виктория Райдос и Александр Шепс, каждый из них поддержал участников, по их мнению, достойных победы. Когда пришла Елена Голунова, праздничная атмосфера пропала и наступило напряженное молчание.

Елена пришла без цветов и заявила, что перестала уважать Даши. Голунова поддержала Константина Гецати, подчеркнув, что он обладает прекрасным самообладанием, которого многим не хвататает.

«Свами Даши, я за вами наблюдала в Битве Экстрасенсов. Я сказала себе — это крутой чувак, а что я увидела? Специалист такого уровня говорит другому специалисту: Слыш, тебя еще в проекте не было, когда ты родился я уже медитировал и ты мне что-то рассказываешь?», - сказала Голунова.

Даши, услышал критику и ему срочно потребовалось выйти, а за ним его преданная ученица Ирина Игнатенко. Елена обратилась и к Ирине, она сказала, что участница недостойна победы и предаст Даши, также, как и Константина. Сергей Сафронов и Константин Гецати не могли скрыть шока. Наставник телепроекта спрятался в туалете и не хотел оттуда выходить. Он шептал ученице, что он не вернется обратно, пока она не уйдет. Елена в буквальном смысле запугала наставника Даши.

Елена сделала вывод, что Даши создает обманчивый образ хорошего специалиста.

«Чему может научить мастер, который встает и уходит», — сказала Голунова. Экстрасенс подчеркнула, что Даши трус и совсем не умеет слушать объективную критику. Елена ушла так и не дождавшись струсившего наставника. Даши вернулся с зашитым ртом, как ни вчем не бывало. Возможно, он переживал, что она будет высмеивать его выходку с зашитым ртом?