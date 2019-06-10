Совсем жалости не осталось? Шукшина перешагнула через чувства своей матери

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Пока мама находится в больнице, рядом с Бари Алибасовым, Мария дает гастроли.

Известная российская актриса и телеведущая, дочь советского кинорежиссера и сценариста Василия Шукшина и российской актрисы Лидии Шукшиной, последнее время занимается только своей личной жизнью. Мария Шукшина, благодаря своим родителям также стала известной в мире кинематографа и не только.

Мать Шукшиной за свои 80 лет успела выйти замуж более 4-х раз. Дети от разных браков не смогли подружиться, отсюда и вытекают постоянные семейные конфликты. Конечно, ведь есть имущество, которое хочется поделить и урвать самый лакомый кусочек, каждой из дочерей, не говоря уже о внуках.

Про Марию можно сказать лишь то, что она очень чтит память своего покойного отца. На своей странице в Instagram в несколько последних видео Сергей Петрович Никоненко делится своими воспоминаниями о совместной работе с Василием Шукшиным.

Также можно предположить, что ту любовь, которую она испытывает к покойному отцу, она не испытывает к своей живой матери.

Даже сейчас, когда Лидия Шукшина не находит себе места и вместе со своим супругом борится за его жизнь, Мария разъезжает по гастролям.

Как известно, Бари Алибасов сейчас находится в коме, в тяжелом состоянии и даже оставил сыну завещание.

Такое чувство, что у Марии совсем не осталось жалости, раз она смогла перешагнуть через чувства своей матери. Как будто ее совсем не интересует дальнейшая судьба женщины, которая подарила ей жизнь. Она никак ее не поддержала. Сама Лидия оказалась в предынфарктном состоянии на больничной койке после случившегося с Бари. Но может Марию действительно ничего не интересует ничего, кроме своей личной жизни, ведь она всячески пытается скрыть любую информацию о себе от СМИ.