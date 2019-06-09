Потеряла лицо – Как выглядела Яна Кошкина до пластики

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Ловушка для Мартиросяна и Слепакова – а стала бы Яна любовницей без «тюнингованной» внешности?

В последнее время личность Яны Кошкиной активно обсуждается в Сети. Инсайдеры сообщили, что она является любовницей Гарика Мартиросяна и, к тому же, предметом безответных воздыханий Семена Слепакова. По слухам, художественный руководитель Comedy Club уже приобрел ей дорогостоящую квартиру и даже попытался устроить на работу в «Дом-2». Естественно, артист не давал никаких комментариев на этот счет, но многие факты дают основание полагать, что хотя бы доля правды в сообщениях анонимов может быть. Интересно, Яна Кошкина пользовалась бы такой популярностью у мужчин, если бы не заплатила за свою «искусственную» внешность немалую сумму?

Вот так выглядела Яна Кошкина до пластики и прочих преображений. У девушки был не только совершенно другой цвет волос, но и другие черты лица. За несколько лет она изменила в себе все, начиная от формы бровей и заканчивая формой лица и губ. Если раньше она выглядела как обычная девушка, то сейчас ее смело можно назвать светской львицей. Естественно, большие губы, 5-й размер груди не может остаться незамеченным в компании мужчин.

После нескольких походов к пластическим хирургам Яна буквально потеряла свое лицо. Изменив до неузнаваемости свою внешность, она стала другим человеком, лишилась естественности и индивидуальность.