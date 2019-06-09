Полиция в России = вседозволенность? Хабенский призвал остановить расправу за «неудобную правду»

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«Нам нужно держаться вместе», - актер рискнул публично поддержать Ивана Голунова.

Уголовное дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова никого не оставило равнодушным. Немало звезд российского шоу-бизнеса уверены, что невинному и смелому профессионалу, бойцу своего дела и защитнику простых граждан вменяют покушение на сбыт наркотиков. Само дело и факты стороны обвинения при детальном рассмотрением изобилуют подтасовкой и неточностями. Причиной ареста послужило обнаружение у подсудимого наркотиков при обыске – на основе данного сомнительного факта создали масштабное дело, и теперь Голунову грозит реальный срок. Так неужели полиция в России = вседозволенность?

Поддержать Ивана в борьбе за свободу вызвался актер Константин Хабенский. Не имея другой возможности обратиться к широким массам знаменитость затронул проблему безнаказанности полиции прямо на сцене во время открытия 30-го, юбилейного «Кинотавра», где призвал остановить расправу за «неудобную правду». Актер поздравил всех с открытием фестиваля, отметив, что «Кинотавр» всегда был и остается живым, непричесанным, шершавым и живущим – эти качества по сей день придают ему особый стиль, характер и почерк.

«Этот фестиваль всегда имел свою точку зрения, свою правду, своего зрителя, который всегда шел сюда. Я думаю, что это одна из самых сильных его черт, но оказывается, что это может быть и самым уязвимым местом. Так вот получается, что сегодня пытаются закрыть одного неудобного журналиста, который пытается говорить правду. Если это получится, то завтра этот фестиваль тоже может стать неудобным по той же причине. Поэтому я считаю, что нам нужно держаться вместе»,

- не побоялся поддержать Ивана Голунова актер, намекнув, что даже влиятельные организаторы не в силах бороться с открытым беспределом.

Слова Хабенского в поддержку «неудобной правды» присутствующие встретили бурными овациями, таким образом поддержав мнение Константина в невиновности Ивана. Так сколько еще людей должны выступить в поддержку журналиста, чтобы он перестал расплачиваться за грехи других людей? Ведь даже домашний арест для невиновного - суровое наказание.