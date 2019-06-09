Полиция в России = вседозволенность? Хабенский призвал остановить расправу за «неудобную правду»

«Нам нужно держаться вместе», - актер рискнул публично поддержать Ивана Голунова.
Уголовное дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова никого не оставило равнодушным. Немало звезд российского шоу-бизнеса уверены, что невинному и смелому профессионалу, бойцу своего дела и защитнику простых граждан вменяют покушение на сбыт наркотиков. Само дело и факты стороны обвинения при детальном рассмотрением изобилуют подтасовкой и неточностями. Причиной ареста послужило обнаружение у подсудимого наркотиков при обыске – на основе данного сомнительного факта создали масштабное дело, и теперь Голунову грозит реальный срок. Так неужели полиция в России = вседозволенность?
Поддержать Ивана в борьбе за свободу вызвался актер Константин Хабенский. Не имея другой возможности обратиться к широким массам знаменитость затронул проблему безнаказанности полиции прямо на сцене во время открытия 30-го, юбилейного «Кинотавра», где призвал остановить расправу за «неудобную правду». Актер поздравил всех с открытием фестиваля, отметив, что «Кинотавр» всегда был и остается живым, непричесанным, шершавым и живущим – эти качества по сей день придают ему особый стиль, характер и почерк.
- не побоялся поддержать Ивана Голунова актер, намекнув, что даже влиятельные организаторы не в силах бороться с открытым беспределом.
Слова Хабенского в поддержку «неудобной правды» присутствующие встретили бурными овациями, таким образом поддержав мнение Константина в невиновности Ивана. Так сколько еще людей должны выступить в поддержку журналиста, чтобы он перестал расплачиваться за грехи других людей? Ведь даже домашний арест для невиновного - суровое наказание.