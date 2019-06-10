Оговорочка по Фрейду. Нагиев понял, что из-за нахального поведения «вляпался» и «не отмоется»

Сегодня, 10:30

«Черный список» МУЗ-ТВ, и это только начало, если Дмитрий не перестанет вести себя вызывающе.

Недавно Дмитрий Нагиев выставил на странице в социальной сети Instagram весьма провокативный пост. Артист написал, что здесь он уже достаточно *** (фекалии). Вероятно, оговорочка по Фрейду от Дмитрия появилась не просто так. Совсем недавно в Сети стали обсуждать тот факт, в этом году его не позвали на вручение премии МУЗ-ТВ. На прошлой церемонии Нагиев играл роль ведущего, но, видимо, своим поведением подпортил репутацию. Он оскорбил нескольких гостей, в том числе Егора Крида, пытался залезть в бюст Анне Семенович и обозвал творческий проект Александра Реввы. Вероятно, такое нахальное поведение не осталось безнаказанным.

В связи с этим многие подписчики перестали уважать артиста и не скрывают своего разочарования. Большинство пользователей также возмущено его бездействием на программе «Голос. Дети», ведь, по их словам, он ничего не сделал для доказательства нечестной победы Алсу.

Видимо, Нагиев понял, что «вляпался» и «не отмоется». Заработанное им имя стремительно рушится, как карточный домик. Образ наглого и бестактного физрука настолько приелся, что Дмитрий стал переносить его в реальную жизнь. Судя по всему, это сыграло с ним злую шутку, и сейчас карьера актера под угрозой.