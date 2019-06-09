Внебрачная дочь Пригожина? Валерия может игнорировать фанатку из-за прошлого Иосифа

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«Бессовестное создание», - именно так певица в гневе обозвала возможную падчерицу.

Выступление Валерии и Егора Крида на премии MuzTV едва не сорвала странная девушка в белом платье, которая в начале номера выбежала на сцену и начала спокойно танцевать около рэпера, будто происходящее - в норме вещей. По информации инсайдеров, появлении этой дамы страшно взбесило Иосифа Пригожина, который не церемонясь и не подбирая слов начал нецензурно и гневно бранить несчастную девушку.

Егор сначала был обескуражен, однако узнав особу улыбнулся и подмигнул Валерии, которая продолжила восседать на часах игнорируя «третью лишнюю» на сцене. Вскоре девушку вывел со сцены охранник, и она не колеблясь спокойно ушла за кулисы. Позже отвечая на вопросы поклонников о странной девушки Валерия не сдержала эмоций:

«Это бессовестное создание, которое всеми судьбами пытается привлечь к себе внимание. Её все знают. Вот как она смогла выскочить на сцену - это вопрос».

Иосиф Пригожин, по информации инсайдеров, прояснил ситуацию, проговорившись, что эта особа постоянно преследует супругов на всех гастролях и просит ее приютить. Довольно странно, что испытывая столько ненависти к безобидной фанатке супруги никак не пытаются ее остановить, хотя могли бы доверить ее судьбу и свое спокойствие в руки правоохранителей или же оградиться от нее при помощи охраны. Напротив, ни Валерия, ни Иосиф, видимо, не собираются создавать девушке проблемы, причиной чему может быть порочная родственная связь.

Как известно, Пригожин не был верным супругом, и до брака с Валерией был дважды женат и наставлял рога своей первой супруге. Не исключено, что пытаясь встретить «ту самую» молодой мужчина неоднократно изменял женам, а как известно, дети часто становятся жертвами порочных связей своих родителей. Вполне возможно, что данная девушка в белом платье - внебрачная дочь Пригожина, и теперь Валерия может игнорировать несчастную фанатку из-за аморального прошлого Иосифа. Это объясняет бездействие супругов и их лояльное отношение к девушке, а также мольбы фанатки принять ее в семью.