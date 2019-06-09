Проснулся дух мужчины: Экстрасенс раскрыла тайный роман Билана

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Если верить гадалке, то статус холостяка певец вскоре потеряет.

Дмитрий Билан уже давно закрепился в статусе едва ли не самого желанного жениха России, однако обзаводиться спутницей жизни он не торопится. Ситуация в его личной жизни все больше говорит о том, что у Билана по этому поводу какие-то убеждения. Однако, все могло поменяться, если верить экстрасенсу, заявившему в комментариях под публикацией Билана о том, что теперь в его жизни есть человек, из-за которого в певце проснулся дух мужчины.

По словам провидицы у Билана был сложный период в жизни, но он каконец закончился и теперь на нем ответственность за человека, которому он «заменил отца», при этом связь между певцом и его избранницей не кровная, потому экстрасенс тем самым раскрыла тайный роман Билана широкой общественности. Также она добавила, что с этим человеком его ожидает «легендарная судьба». Неужели период бесконечной холостяцкой жизни Димы Билана подошел к концу?

Несмотря на то, что женщин в жизни Димы Билана было действительно немало, ни с одной из них он так и не смог построить серьезных отношений. Более того, он неоднократно признавался, что пока еще не встретил той самой, с которой провел бы остаток жизни. Видимо, требования у победителя «Евровидения» очень высокие, если никто так и не смог им соответствовать.

Примечательно также и то, что комментарий свой экстрасенс оставила под публикацией Билана, в которой он решил рассказать о том, как гордится дружбой с Яной Рудковской. Им нередко приписывали романтическую связь, притом, что Билан крестил ее сына Сашу.