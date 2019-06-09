Угрожает «изнасиловать» – Кадони больше не скрывает страсть к Орловой

Сегодня, 20:00

Ольга провокационным поведением изводит Влада, который два года хранит ей верность.

Влад Кадони больше не скрывает страсть к Ольге Орловой. Ведущий «Дома-2» неоднократно восхищался красотой и изящностью своей одинокой коллеги, оказывает ей очевидные знаки внимания и постоянно флиртует. А теперь мужчина откровенно угрожает «изнасиловать» объект своего обожания.

Сегодня Ольга Орлова поделилась веселыми кадрами с поляны «Дома-2», судя по которым звезда застукала Влада в гримерке в трусах.

Ольга сразу же похвасталась предельно откровенным нарядом Кадони, заставив его сгорать от смущения. Через пару минут она опубликовала другой ролик с Кадони в пристойном виде, пошутив: «Легким движением руки трусы превращаются в идеальные мужские брюки».

Влад не сдержал свой пыл и ответил: «А еще более легким движением брюки могут превратиться еще во что-нибудь», - при этом потянув свои руки к ширинке. Орлова тут же засмеялась и попросила не угрожать ей, на что Влад ответил коварной улыбкой.

Приход Ольги Орловой на телепроект, похоже, перевернул жизнь Влада с ног на голову. Познакомившись со своей очаровательной коллегой разбогатевший Влад тут же занялся своей внешностью: привел в порядок зубы, обзаведясь голливудской улыбкой, сменил прическу и стиль. Вскоре он открыл собственный бизнес и приобрел шикарный таунхаус в 10 км от окраины столицы. Похоже, мужчина готовится к семейной жизни и уже выбрал себе желанную спутницу.

Вот только Ольга Орлова привыкшая к отношениям с непростыми мужчинами и шикарной жизни, похоже, не воспринимает посылы Кадони всерьез и не рассматривает его как возможного спутника жизни, а потому уже чуть больше двух лет изводит своим провокационным поведением - то кокетничает с ним, то открыто флиртует с другими мужчинами.