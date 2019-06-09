Калашникову «застукали» в компании любителя «эскортниц» Воробьёва

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Пустила тело в дело? После Шаляпина женщина могла «предлагать себя» за деньги.

После скандала в студии Малахова и раскрытия страшной правды про беременность Анны Калашниковой, женщина на какое-то время перестала появляться на телеэкранах. Напомним, отцом ребенка, который был якобы от Прохора Шаляпина, оказался совершенно другой мужчина. Прошло много времени, и Анна снова готова блистать в Сети. Недавно ее «застукали» в компании Алексея Воробьева. Оказалось, что женщина снимается с ним в клипе, но подробности пока не известны. Сомнительная репутация певца сильно подрывает и без того хлипкий авторитет российской модели.

Напомним, Волобьева смело можно назвать любителем «эскортниц». В Сети обсуждали тот факт, что Алексей «купил» так называемую «богачку» Киру Майер. По словам инсайдеров, девушка предлагает специфические услуги и очень известна в столице.

Могла ли Калашникова также «предлагать себя», чтобы снова стать популярной и до конца смыть позор после инцидента с Шаляпиным? Никто не застрахован от такой ситуации, и никто не может утверждать, что она на это не решилась бы. Кроме того, недавно она пожаловалась, что нынешний молодой человек ужасно ревнует ее к «каждому столбу». Это неудивительно, если Анна завела себе знакомства среди элиты, которая активно пользуется «любовью за деньги».