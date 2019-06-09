«Жертва» вышла на охоту. Шурыгина «спалила» отдых с алкоголем и парнями

Сегодня, 16:07

Разгульное поведение, спиртное и отсутствие мужа рядом могут подтолкнуть Диану наступить на старые грабли.

Не успели все забыть многострадальную историю с изнасилованием Дианы Шуригиной, как уже в ближайшее время может выйти продолжение скандала. Как известно, раскрученная на Первом канале «трагедия» принесла Диане немалую популярность и теперь девушка, как настоящий блогер, активно ведёт страницу в соцсетях, демонстрируя свою жизнь. И всё бы ничего, вот только в череде снимков и роликов Шурыгина «спалила» отдых с алкоголем и парнями.

О разгульном образе жизни и пагубном пристрастии девушки к алкоголю стало известно ещё с первых эфиров на Первом канале. Тогда «жертва» обстоятельств уверяла, что употребляет спиртное не более, чем «на донышке», но так ли это на самом деле? В сторис Дианы отчетливо заметно «бесконечное» количество крепких напитков, а бутылка из рук девушки буквально не отпускается. Более того, в компании с Дианой не было замечено мужа, в том время, как полуголые парни и вовсе не отходили от девушки. Примечательно, что буквально на днях Шурыгина жаловалась фанатам на болезнь супруга, неужели заботливая жена променяла возлюбленного на сомнительный отдых или же «жертва» снова вышла на охоту? Не исключено, что ради новой волны пиара и весомого гонорара от Первого канала Диана решится на очередную провокационную историю. Так или иначе, а поведение девушки вызывает много спорных вопросов, «раскачивая» и без того сомнительную репутацию.