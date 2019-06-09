Алсу на максималках: Гузеева выбивает дочери место на телевидении

Сегодня, 19:00

Ведущая, возможно, хочет сделать 19-летнюю Ольгу своей коллегой на шоу «Давай поженимся!».

В сети активно обсуждают грубость и неуважительное отношение Ларисы Гузеевой по отношению к участникам программы «Давай поженимся!», а также своим коллегам по шоу. Оказывается, телезвезда «отпускает колкости» и в адрес своей дочери Ольги, с которой недавно начала работать на одной съемочной площадке.

После просмотра нескольких эфиров передачи «Живая жизнь» зрители пришли к выводу, что Гузеева не очень ладит со своей наследницей. Однако, Лариса поспешила объяснить, что недружелюбие между ней и дочерью – это формат программы. Как отметила Гузеева, ее дочь лишь набирается опыта в шоу «Живая жизнь». Из этого следует, что Лариса вовсе не хочет, чтобы ее дочь задерживалась в этой программе. Вероятно, телеведущая планирует устроить Ольгу на шоу с более высокими рейтингами. Не исключено, что Гузеева планирует сделать наследницу своей коллегой – продвинуть на должность ведущей «Давай поженимся!». Возможно, поэтому Лариса учит Ольгу колкостям и насмешкам, ведь, похоже, такой формат общения на шоу лишь добавляет ему популярности. Остается догадываться, на чье место «положила глаз» Гузеева – Розы Сябитовой или Василисы Володиной.

Куда именно планирует пристроить дочь Гузеева, пока неизвестно. Ясно лишь одно – телеведущая уже активно выбивает дочери место на телевидении. Участие Ольги в передачи «Живая жизнь» - тому доказательство. Гузеева в этом случае можно назвать «Алсу на максималках». Певица купила дочери единичную победу в конкурсе «Голос. Дети», а ведущая пошла еще дальше – решила сделать дочери карьеру на телевидении.