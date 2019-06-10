Отрезала щёки? Орлова из «Дома-2» переплюнула Пынзарь в погоне за красотой

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Вместо лица треугольник – внешность телезвезды изменилась до неузнаваемости.

В современном мире естественная красота стремительно уступает место искусственной. Все большее количество девушек не боится лечь на хирургический стол, чтобы добиться неизвестного идеала красоты. Звезды шоу-бизнеса – одни из первых, кто стал модифицировать свое лицо. Пластические операции стали практически неотъемлемой частью жизни Дарьи Пынзарь, которая нашла свою любовь на телестройке «Дом-2». Женщина не просто подтянула кожу, увеличила грудь, но и чуть ли не стала зависимой, «перекроив» нижнюю часть лица.

Видимо, Пынзарь не единственная из звезд «Дома-2» увлеклась походами к косметологам и врачам. Похоже, что Ольга Орлова переплюнула свою знакомую в погоне за красотой. На одной из последних фотографий ее лицо выглядит максимально неестественно, как будто она избавилась от его части в области скул и щек.

Неужели Орлова отрезала щеки? Точного подтверждения, делала ли Ольга операцию на лице, нет. Но все может быть, ведь она стала выглядеть еще стройнее и искусственней. Такого эффекта она могла добиться с помощью похудения до изнеможения, ведь в последнее время ее фигуру также не узнать.