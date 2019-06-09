Муцениеце под угрозой? «Изгнанный» из актеров Прилучный продолжит срывать злость на Агате

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Рукоприкладство Павла может стать причиной развода актеров.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце крайне редко выставляют свои семейные проблемы напоказ, стараясь не выносить сор из избы. А меж тем Павел никогда не отличался добрым и покладистым нравом. Он очень властный мужчина и любит доминировать, не терпит возражений и требует полного подчинения и повиновения от окружающих, считает психолог. По словам самой Муцениеце, Павел часто закатывает скандалы и крайне ревнив, хотя Сеть пестрит новостями о постоянных изменах актера и его развязном поведении в стриптиз-клубах.

Агата как любящая жена прощает супругу все изъяны и вольности. Даже когда накануне нового года актер, по информации соседей пары, избивал ее пока в разборки не вмешались правоохранительные органы, актриса все отрицала. Теперь же, похоже, Муцениеце под серьезной угрозой, ведь некогда перспективный актер рискует потерять карьеру.

Недавно стартовали съемки 4-го сезона сериал «Мажор», куда Прилучного не пригласили. Предыдущий сезон стал самым провальным не только из-за сюжета, но и из-за отвратительной игры главного героя, по версии интернет-пользователей. Зрители были разочарованы работой Прилучного, из-за чего его героя, видимо, и решили убить в последней серии. Руководство сериала, похоже, решило больше не связываться с Павлом, а потому продолжат сюжет без него. Примечательно, что в последнее время Прилучного не приглашают в новые проекты, хотя раньше режиссеры «бились» за возможность поработать с ним.

Видимо, от отчаяния звезда запустил собственный проект «В клетке» - в драме он выступил в качестве продюсера и исполнил главную роль. Однако работа завершена и теперь Павел, видимо, окажется без дела.

Такой резкий провал может сильно ударить по самооценке звезды, и судя по предыдущим скандалам вокруг его персоны, «изгнанный» из актеров Прилучный продолжит срывать злость на Агате, которая неоднократно становилась жертвой его плохого настроения. Их ссоры недавно едва не стали причиной развода, и если Прилучный продолжит поднимать руку на Агату не исключено, что ставшая на ноги «жертва» сбежит от него ради собственной жизни и здоровья.