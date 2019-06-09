«Бородина против Бузовой» закрывают? Шоу на грани срыва из-за романа Ксении с турком

Сегодня, 15:30

Телеведущая может разрушить не только свою семью, но еще и карьеру.

Для многих зрителей ТНТ шоу «Бородина против Бузовой» стало любимым, ведь ведущие - весьма знаменитые личности. В эфире программы Ольга Бузова отстаивает свободные отношения, а Ксения Бородина - протестует и выступает за серьезные семейные связи. Однако, в свете последних событий, Ксения не так уже и «топит» за жизнь в браке, ведь ей приписывают роман с турецким актером Бураком Озчивитом.

В связи с тем, что по сценарию шоу Бородина должна выступать за семейные ценности, последние события делают ее не совсем хорошим примером в этом плане. Если Ксения всерьез увлечется турецким актером, что возможно, уже произошло, ведь она познакомилась с его родителями, ведущая разведется со своим супругом. В таком случае организаторы шоу не захотят продолжать снимать программу с Бородиной. «Бородина против Бузовой» окажется на грани срыва и, возможно, даже будет вынуждено закрыться.