Сергей Пынзарь сел на жесткую диету из огурцов и яиц. Худеет ради Даши?

Сегодня, 14:00

Жена экс-участника телестройки в считанные дни превратилась в красотку, а он так и остался прежним.

Даша и Сергей Пынзарь действительно одни из самых необычных участников «Дома-2», ведь именно они стали одними из немногих, кому реалити-шоу действительно помогло найти спутника жизни. Супруги воспитывают двоих детей, живут тихо-мирно, но недавно Дарья решилась на серию пластических операций, после которых у нее появился плоский живот, большая грудь и даже привлекательное лицо.

Сейчас жена Сергея это совершенно другой человек. Но как насчет него самого? У него подобных изменений не наблюдается и под нож хирурга он пока, судя по всему, ложиться не намерен. Однако на существенные жертвы он все же пошел.

Судя по последней публикации, Сергей Пынзарь сел на жесткую диету из огурцов и яиц, именно эти продукт ы теперь вдруг стали его любимым завтраком. Неужели звезда реалити-шоу худеет ради Даши? Это вполне вероятно, ведь теперь красавица-жена стала объектом внимания многих не менее привлекательных мужчин, которые могут увести ее от Пынзаря.