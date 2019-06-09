Подтасованная победа: Муз-ТВ наградили Серябкину ради одобрения Фадеева

Сегодня, 15:00

Ссора с продюсером отняла у канала массу талантливых артистов, которых теперь хотят вернуть.

Максим Фадеев неоднократно выступал с жесткой критикой в адрес премии развлекательного телевизионного канала Муз-ТВ. По мнению именитого продюсера, его проекты несправедливо обделяют вниманием, потому еще с 2012 года он говорит о том, что не планирует принимать участие в премии. Повторил он эти слова и в прошлом году.

По всей видимости, руководство канала решило наконец обратить внимание на недовольство мэтра, потому как в этом году наградили «тарелкой» Ольгу Серябкину, которая ведет сольную карьеру под псевдонимом Molly. Сделали они это, наверняка, ради одобрения Фадеева, ведь иначе награждение начинающей артистки оправдать не получается. Публика выбором также оказалась недовольна, так как все посчитали, что приз достался Серябкиной незаслуженно. Тем не менее, это позволило телевизионщикам вернуть расположение Фадеева, как одного из главных продюсеров страны.

Подтасованная победа вовсе не смущает представителей Муз-ТВ, потому как к подобным обвинениям организаторам премии явно не привыкать. Тем более, самых недовольных из артистов, а именно Максима Фадеева и рэпера Тимати, телевизионщики в этом году наконец «усладили», наградив их артистов. Потому верить в правдоподобность премии с каждым годом становится все сложнее, потому как решают на ней, судя по всему, не творческие качества, а «кумовские» связи продюсеров и представителей канала.