Злость, оскорбления, грубость: Барановская напугала фанатов своим «истинным лицом»

Сегодня, 13:00

Трое детей могут страдать из-за тирании Юлии, которая даже не пытается скрывать и сдерживать свой гнев.

Юлия Барановская стала одной из самых востребованных ведущих. В свое время ей очень повезло, ведь натерпевшись грубости и унижений от Андрея Аршавина она осталась одна без работы и средств к существованию с тремя детьми на руках, однако влиятельные друзья помогли ей пробиться в прибыльный шоу-бизнес. Она не ограничилась одним шоу на Первом канале – экс-супруга Андрея Аршавина часто ведет корпоративы, различные премии и фестивали, и даже государственные мероприятия. И чем успешнее становится Юлия, тем сильнее она отдаляется от своего первоначального образа доброй и справедливой ведущей - Барановская напугала фанатов своим «истинным лицом».

Зрители отметили, что в последнее время в эфире «Мужское/Женское» ведущая источает лишь злость, оскорбления, грубость. Гости вынуждены терпеть оскорбления от агрессивной звезды, которая «травит» их своим видением проблемы, не поддерживая и даже не сочувствуя главным героям. Так неужели за маской доброй, интеллигентной женщины всегда скрывалась агрессивная, эгоистичная личность? Поклонники отмечают, что успех не пошел Юлии на пользу, ведь живи она как большинство россиян «на 20 000 рублей в месяц» - была бы ближе к народу, и не обвиняла потерявшихся в жизни гостей в никчемности.

Причем если Барановская не щадит чужих людей в Прямом эфире, выставляя себя на суд тысяч глазам зрителей, то трудно представить, что от нее терпят знакомые в реальной жизни, где не нужно носить благородных масок.

Возможно, на резкие перемены в характере Юлии также повлияла сильная усталость, ведь одинокая мама троих детей помимо воспитания малышей очень много работает, часто бывает в командировках и мало отдыхает. Остается лишь надеяться, что ее трое детей не страдают от тирании явно зазвездившейся ведущей, и получают материнскую любовь, а не постоянные наставления.