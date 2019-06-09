«Загибается» без Тимати. Егор Крид шокировал сеть страшно вздутыми венами на лице

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Сильное переутомление и нервы – похоже, в Black Star жизнь была чуть проще и спокойней.

С недавних пор Егор Крид ведет самостоятельную концертную деятельность. После разрыва контракта с Black Star певец стал «сам себе хозяин», продюсирует свою работу и занимается организацией выступлений. Естественно, делать одному всю работу, за которую ранее отвечала целая команда профессионалов, достаточно трудно. Видимо, недостаток сна, утомление и постоянный стресс «вылезают боком» Криду и постепенно оставляют отпечаток на лице артиста.

На одной из последних «сторис» в социальной сети Instagram Егор Крид показал «настоящее лицо». Опухший лоб и выпирающие наружу кровеносные сосуды – певец сильно изменился за последнее время, и новый режим работы пока дается ему нелегко. Егор шокировал Сеть страшно вздутыми венами на лице, которые могут быть симптомом, как простых эмоциональных факторов, так и более серьезных проблем.

Судя по всему, Булаткин «загибается» без Тимати. Отправившись в «свободное плавание», Егор столкнулся со многими сложностями, ведь потерял команду. В такой ситуации есть только один выход – переступить свою гордость и начать сотрудничество с кем-то из коллег, иначе можно бесповоротно ухудшить свое здоровье.