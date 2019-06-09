Туфли, религия и детский труд: Галкин использует дочь для рекламы бренда «Эконика»

Сегодня, 18:10

Алла вместе с популярным брендом обуви для женщин выпускает линейку ALLA PUGACHOVA. Муж Примадонны решил повысить продажи за счет любви пользователей к дочери звездного семейства.

Галкин выложил в социальной сети инстаграм видео с участием пятилетней Лизы. В комментариях он предусмотрительно написал, что «это уж точно не реклама». Хотя, просматривая видеоролик, можно предположить, что ребенку заранее объяснили, как вести себя во время съемки и что говорить.

Крестная Лизы Татьяна вместе с мужем Андреем ведет семейный бизнес «Эконика», с которой Пугачева уже несколько десятилетий успешно выпускает свою линию обуви и аксессуаров. Татьяна якобы передала детям Максима и Аллы подарки. В видеоролики девочка спрашивает: «Откуда этот рюкзак?» На что Алла Борисовна отвечает, что его передала крестная из «Эконики».

По всей видимости, расчет сделан на то, что поклонники услышат название бренда и толпами побегут скупать коллекции, которые предпочитают Галкины. Таким образом Пугачева и Галкин помогают своим друзьям повышать продажи обуви и аксессуаров, что выгодно для обоих семей.

Вероятно, Галкин не просто так решил использовать именно дочь для рекламы «Эконики». Каждый пост с участием Лизы Набирает огромное количество лайков, а девочку засыпают комплиментами. Вот и на этот раз, пользователи не заметили скрытой рекламы. Лиза затрагивает религиозные аспекты, связывая слово «эконика» с «иконой».

Фанаты лишь умиляются тому, как ребенок понимает происхождение названия сети магазинов: «Да, девочка необыкновенная, не такая как все, сразу видно». «Давно стала фанаткой Лизы! Она очаровательная! Додуматься до такого просто невероятно!»