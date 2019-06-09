Поедет обратно в деревню? Муцениеце рискует вернуться после развода с Прилучным в разваливающийся дом без удобств

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Актриса Агата Муцениеце рискует вернуться в отчий дом с непривычными для нее условиями.

Ходит информация, что семья Прилучных на грани развода. Обсуждения проблем в паре началось, после интервью Агаты с Региной Тодоренко. Актриса открыла занавес их отношений и удивила пользователей проблемами в семье. Девушка рассказала, что год назад им приходилось брать паузу в отношениях, чтобы подумать. После Павел был замечен пользователями с неизвестной девушкой, дальше хуже. В интернете появилась публикация, на которой Павла снимает девушка и просит покинуть её машину, на видео девушка на эмоциях возмущенно спрашивает, как он попал внутрь, но артист не торопился, он вальяжно и неторопливо покидал чужое авто. По виду Прилучный был как минимум нетрезв.

Возможно, поведение Прилучного стало последней каплей и Агата решилась на развод. Если верить слухам в Instagram группе Gavrilovnak1, то пара подала заявление и процесс развода в самом разгаре, а значит Агате предстоит поездка обратно в деревню под Ригой. Супруги делят имущество и Павел не намерен уступать Агате из принципа, его условие либо ты остаешься, либо остаешься без ничего. Агата может вернуться в разваливающийся отчий дом без удобств, если Павел отсудит у супруги дом. Основным источником доходов является «непутевый», но талантливый Прилучный.

«Поедет обратно в деревню! Нечего зазнаваться», «А я бы не приняла её на месте матери», - пишут подписчики Агаты.

Агата рассказывала, что родом из Риги, но в интернете появились опровергающие фотографии, по которым видно, что мама девушки живет в полуразрушенном доме в небольшой деревушке, скорее всего на окраине Риги. Сама Агата с Павлом и детьми жила в шикарном доме с панорамными окнами. Пользователи неоднократно напоминали Агате, что нужно помогать родственникам и не забывать откуда ты родом, но актриса думала, что нищая жизнь это в прошлом и не обращала внимания на назойливые советы.