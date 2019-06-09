Последнее свидание? Бородина и Омаров устроили ужин перед разводом

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Турецкому актеру, похоже, таки удалось завоевать сердце Ксении.

Совсем недавно стало известно, что Ксения Бородина может бросить своего мужа Курбана Омарова ради турецкого актёра Бурака Озчивита, к которому испытывает влечение. О том, что зарубежный артист нравится отечественной звезде, она рассказала сама в своём Instagram.

Похоже, ситуация обстоит действительно таким образом. В соцсети ведущей появился новый пост - фотография с совместного ужина с мужем в Каппадокии. На снимке лица пары напряжены и неестественны, будто это их последнее свидание. Учитывая факты, становится понятно - Бородина и Омаров устроили встречу на отдыхе перед скорым разводом, который может произойти после их возвращения на родину. На такие мысли наталкивает еще и то, что Ксения уже даже познакомилась с родителями предполагаемого любовника, побывав у них в гостях.

Кроме того, одну из фотографий, опубликованных в Instagram, Бородина сделала в турецкой мечети. В описании к публикации она рассказала много фактов о ней, будто специально учила их для чего-то. Может быть, для того, чтобы принять ислам? Навряд ли Озчивит согласился бы жениться на девушке другой веры.

Разлад в семье Бородиной и Омарова, судя по всему, произошёл уже давно. Ранее в сети появлялись слухи о том, что пара регулярно ссорится, а Ксения устроила в семье настоящую диктатуру. Позже возлюбленные посетили свадьбу своих друзей по «Дому-2». Туда Курбан пришёл в странном для такого мероприятия «спортивном» наряде. После торжества супруг телеведущей отправился в бар, где провел всю ночь, а она в гордом одиночестве вернулась домой. Видимо, даже на свадьбе супруги умудрились поругаться, еще и серьезно.