Брак по расчету? Андрей Малахов вместе со своей женой получил хорошее приданное

Сегодня, 11:00

Андрей показывает свой холод к жене в сети.

Малахов женился на Наталье Шкулевой в 2011 году, она является издателем журнала ELLE, а так же дочкой директора издательского дома Hachette Filipacchi Shkulev.

Андрей Малахов ранее сотрудничал с журналом StarHit, но после бракосочетания с Натальей он стал главным редактором журнала при издательском доме тестя. Накануне, 31 мая у Натальи было день рождения, Андрей «холодно» поздравил жену в своем Instagram: «Ко дню рождения Натальи, молодой художник сделал сюрпризик! Наташа я надеюсь, ты не Дайнерис из Игры престолов». На фото изображен знаменитый трон из сериала «Игра престолов», на нем сидит Наталья похожая на актрису сериала Дайнерис, а у нее на руках сидит Пяточек, Винни-пух и заяц из мультфильма «Ну, погоди!», а рядом стоит Андрей в образе Джона Сноу.

Больше похоже на дружеское поздравление с днем рождения, нежели на поздравление от любимого мужа. К тому же, в шоу-бизнесе большинству мужчин нравятся девушки модельной внешности, а Наталья обычная среднестатистическая женщина в расцвете сил. Шкулева с февраля перестала добавлять публикации в свой Instagram, но если посмотреть предыдущие публикации они практически все связанные с Андреем. Обнимашки, целовашки, нежности, видно, что человек любит и не хочет расставаться ни на минутку с мужем. А вот у Андрея все наоборот. Он лайкает фотографии откровенных фотосессий мужского пола, а вот фото с женой практически не добавляет. Скорее всего, Малахов женился ради выгоды, ведь отец Шкулевой влиятельный медиабизнесмен. Вполне вероятно, что Андрей со своей женой получил и хорошее приданное. А брак, похоже был изначально по расчету. Личная жизнь привлекательного телеведущего всегда интересовала поклонниц, они были очень удивлены выбором Андрея. Девушки просто не подозревали, что важную роль играет не внешность, а финансовая составляющая родителей. Ну и конечно, другие приоритеты в жизни - нежели любовь и семья.