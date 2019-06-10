«1,5 млн рублей за 5 песен, сельчане остались без новой дороги»: Жители Пушкинский возмущены выступлением Зары

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Певица запросила баснословно большие деньги за 5 песен из своего репертуара, сообщает Instagram-группа Gavrilovnak1.

Известная российская певица и заслуженная артистка Зара, она же Зарифа Пашаевна Мгоян увеличила аппетиты, попросив за несколько песен 1, 5 млн рублей. Дело было в небольшом поселении под Санкт-Петербургом – село Пушкинский.

«К нам Пушкинский в праздник, в небольшое село по СПБ приехала Зара. Заплатили ей за 5-6 песен – 1, 5 миллиона рублей. Все шутят, что Зара приехала – сельчане остались без новой дороги. Сначала на главную площадь заехал миниавтобус, там, наверное, музыканты ее сидели. За автобусом мерседес седан, через всю толпу. Людям приходилось расходится. Но самое интересное, что около мерседеса, как у лидера Северной Кореи прям, шли представители полиции, целых 4 человека, думали, наверное, что покушение хотят совершить», - сообщила жительница села.

В целом жители остались возмущены выступлением Зары. Ведь новой дороги и моста к поселку нет, а выступление за 1,5 млн рублей, выделенное из местного бюджета, имеется. Напомним, ранее СМИ сообщали, что певица Зара была замечена в любовницах Министра обороны страны Сергея Шойгу. По официальным данным Шойгу 42 года находится в браке с Ириной Шойгу.

Двое взрослых детей. Появилась версия о том, что именно Шойгу «помогает» Заре в продвижении ее карьеры. Три года назад певица стала заслуженной артисткой Российской Федерации, чего в наше время, удостаивается не каждая эстрадная певица. Инсайдеры сообщают, что Шойгу подарил певице квартиру в элитном районе столицы.