Не смогла «мочить» людей, как Гузеева или почему первая ведущая «Давай поженимся!» сразу уволилась?

Сегодня, 09:00

По версии, Дарьи Волги на передаче «Первого канала» могут работать только более жесткие люди.

Известно, что первая ведущая программы «Давай поженимся!» стала актриса Дарья Волга. Девушка проработала на шоу около трех месяцев и решила уволиться. В интервью «Собеседник.ru» девушка рассказала, что уволилась из-за резкого изменения формата передачи. Она не могла озвучивать вещи, которые требовали редакторы. Дарья вспомнила историю, как на телепроект пришла взрослая женщина, которая рассказала, что молодая по глупости два раза сделала прерывание беременности, а после так и не смогла обзавестись детьми. Редактор сказал, чтобы Дарья спросила: «Как вы себя чувствуете после того, как убили двоих своих детей?». Она не смогла повторить слова из наушника и обидеть человека, так как считает это низко.

Волга подчеркнула, что Лариса Гузеева может. Она более зрелая, жесткая и опытная. Возможно, Лариса Гузеева столько лет работает на передаче, потому что ей все равно, что говорить людям? Она с легкостью «мочит» людей, оскорбляя их и унижая. Порой доходит до самых низких подробностей, как со стороны Гузеевой, так и Сябитовой.

Передача «Давай поженимся!» существует с 2008 года. Герои передачи поочередно встречаются с тремя кандидатами, после чего делают выбор: с кем бы он хотел построить отношения. За время существования передача и «Первый канал», в целом заработал плохую репутацию. Ведущие на передаче систематически оскорбляют и унижают героев, провоцируя зрителей на их травлю. Подбор претендентов на программе может происходить по расовому или религиозному признаку.

«Ищу чистокровного еврея, без вредных привычек», — заявила одна из участниц на программе, а ведущие стали радостно подыгрывать участнице подбирая ухажера, также на передачу приглашали малолетних детей, привлекая к обсуждению семейной жизни героев. Многие считают, что данная передача создана для фриков, либо типичных домохозяек.