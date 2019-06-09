Ссора лучших друзей. Женатые Мартиросян и Слепаков не поделили актрису Яну Кошкину

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Юмористы влюбились в эффектную и молодую актрису одновременно, только оба мужчины оказались давно и безответно женаты.

Известные весельчаки и шоумены, резиденты Comedy club на ТНТ – Гарик Мартиросян и Семен Слепаков не поделили молодую начинающую актрису и ведущую Яну Кошкину. И все бы ничего, ребята могли бы разобраться полюбовно, но вот только дело в том, что оба юмориста давно женаты.

Как сообщает Instagram-группа «Админ.Аншлак», в начале этого года Гарик подарил своей любовнице квартиру в элитном районе Москвы.

А позже другая группа в соцсети сообщила, что Мартиросян пытается устроить актрису из «Домашнего ареста» ведущей в «Дом-2». Кроме нашумевшего телесериала про «беды» чиновников, Яна Кошкина стала актрисой шоу «Однажды в России», а также приняла участие в роли соведущей на «Первом канале». За очень короткий срок обычная модель, сделанная из силикона, смогла добиться огромной популярности и сколотить миллионное состояние.

«Так кто же ее танцует?», - задают вопрос обозреватели в соцсети.

Если верить слухам, то эффектная пышногрудая брюнетка с 5-м размером груди очень нравится обоим шоуменам, но танцует с ней только Гарик.

Бытует мнение, что именно по этой причине Семен Слепаков перестал сниматься в Comedy club и занялся сольными проектами и продюсированием. Сначала он помог Гарику снять Кошкину в «Домашнем аресте», а потом и сам влюбился в красивую дивчину, которая покорила его своими формами на съемочной площадке. После чего и произошла ссора двух лучших друзей, об этом сообщают коллега резидентов по шоу.

На протяжении месяца шоумены практически не общаются, а когда пересекаются на съемках – язвительно и колко шутят в адрес друг друга. «Черная» Яна Кошкина «пробежала» между крепкой дружбой двух женатых мужчин. Интересно, а как на такую версию смотрят сами жены известных юмористов и друзей по КВН?

Вполне возможно, что женщины известных артистов просто привыкли к тому, что вместе со популярностью приходят не только деньги и слава, но и любовницы, которых нужно содержать и устраивать их карьеру. Готовы ли терпеть жены постоянные измены – покажет только время.