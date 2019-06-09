Бородина «спалила» мужа. Опухшее лицо от попойки Курбан «Зины» Омарова ужаснуло сеть

Сегодня, 07:00

Все реже муж Бородиной стал появляться в ее социальных сетях, где можно было бы вблизи разглядеть его лицо.

Но, чтобы все-таки создать видимость идиллии в семье, ведущая скандального проекта «Дом-2», пришлось «спалить» своего супруга и опубликовать с ним неудачную фотографию на отдыхе в Instagram.

Однако, фото не из самых лучших и многих ужаснуло. Хотя, Ксения выглядит достаточно хорошо, а вот Курбан «Зина» Омаров какой-то убитый жизнью.

Изможденное и опухшее лицо Омарова, с явными следами жесткой попойки, навевает на определенные выводы.

Скорее всего в семье телеведущей дела, действительно, обстоят не очень хорошо. А так как последнее время она негативно высказывается по поводу разводов и старается всем показать «любовь» в своих отношениях, то приходится позировать на камеру и не важно с каким лицом.

Причин запоев супруга Бородиной может быть несколько. Однако, наиболее вероятный тот, что Омаров потерял интерес к своей жене. Иначе, Ксения не стала бы так активно говорить про брак и отношения.

Тем более, на данный момент, двое находятся в отпуске, оставив детей дома. Скорее всего, это поездка для выяснения отношений, которую Ксения преподносит как романтическое приключение.

Стоит напомнить, что ранее Омаров уже состоял в браке и утаить о личной жизни бывшей избранницы он смог, но тут совсем другая история. Возможно он просто боится скандального будущего, которое Ксения может ему легко устроить.