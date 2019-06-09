Зачем менять фасад, если канализация старая? Пугачева не перестает удивлять Максима Галкина

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Алла Борисовна продолжает себя тюнинговать, несмотря на все противопоказания кардиологов.

Несколько часов назад, в Instagram группе russian_showbiz добавили публикацию, в которой Пугачева позирует на камеру. Алла везде пытается прикрыть лицо волосами, по-видимому, на лице у звезды видны шрамы от многочисленных операций. Точное число пластических операций, которые сделала певица - неизвестно. Алла позирует для фотографов, и по снимкам можно увидеть, что Пугачева в очередной раз посетила пластического хирурга или «подсела» на молодильные яблоки. Потому что, в 70 лет других способов так преобразиться просто не существует. Кожа лица Аллы Борисовны выглядит хоть и подтянутой, но уже уставшей от вмешательств хурургов. Визуально также просматриваются челюстно-лицевые изменения и коррекция верхней части лба. Не многие женщины моложе Аллы, могут похвастаться тем, что у них нет «мешков» под глазами.

По этому, можно предположить, что у актрисы была проведена операция - трансконъюктивальная пластика нижних век, а так же блефаропластика, различные подтяжки кожи лица и скул, трансформация носа. Только вот не понятно, зачем же менять фасад, если канализация старая? Пугачева не престает удивлять Максима Галкина своим внешним видом. Можно же было быть, обычной бабушкой для внуков, для какой цели Алла себя так изменила, практически до неузнаваемости? Может вопрос кроется в ее муже? Пугачева к тому же, сильно исхудала. Она всегда была поджарой взбитой женщиной, а тут женщина в рассвете сил модельной внешности и тонкими ногами. Конечно, у каждой звезды свои «тараканы в голове», если Алле захотелось выглядеть именно так, то почему нет? Главное, чтобы эти различные операции никак не повлияли на здоровье нашей всеми любимой Примадонны. А кардиологи запретили Алее рисковать и еще раз переносить наркоз на больном сердце.