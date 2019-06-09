Видео Панина с собакой — фейк. Он бисексуал, а не зоофил

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Всероссийская «слава» любителя женских ножек пошла от видео с собакой, показанного по НТВ. Вот только оригинала никто не видел, а в «замазанном» ролике куча несостыковок.

В эфире передачи «Говорим и показываем» в 2016 году страна увидела скандальное видео, на котором якобы актёр Алексей Панин «активно отдыхает» с собакой. Естественно, из-за не телевизионного характера ролика его пришлось замазать, так что разглядеть лицо участника не представлялось возможным.

Даже через «квадратики» видно, что человек в кадре очень похож на Алексея, однако ряд признаков заставляет сомневаться в подлинности ролика.

Конечно, актёр был замечен на многих отвратительных видео, но он всегда признавал их реальность, или хотя бы не отрицал.

«Я бисексуал», - признался он когда-то в интервью. Инцидент с собакой же, по его словам, никогда не происходил.

«Я не отказываюсь от своих грехов. Да, я не святой. Но не надо мне приписывать того, чего я не совершал. Опуститься до такой низости и грязи — это переходит все границы», - отрицал актёр приписываемую ему зоофилию.

Смущает и то, что «не замазанный» оригинал ролика найти в сети невозможно. Редакции пришлось заглянуть в самые мерзкие уголки «теневого интернета», чтобы так крепко это утверждать. Либо никто из сотрудников НТВ решил не выкладывать ролик в сеть, что кажется невероятным, либо это видео — фейк.

А самый железобетонный аргумент — у мужчины на видео нет татуировок, которые есть у Алексея Панина. Можно было бы сослаться на возраст ролика, однако у «собачника» есть седина на висках, которой не было у Панина 10 лет назад, когда на его теле ещё не было тату.

Учитывая эти факты, можно с уверенностью утверждать, что показанный по НТВ ролик — смонтированный фейк.